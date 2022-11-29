Алекс Топольский сравнил девушек с умершими.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский сделал заявление о девушках на проекте, с которыми прощается. Он заявил, что старается вспоминать только лучшие моменты и никогда не жалеет о своем решение.

Вроде бы ничего такого, если бы он во время интервью Славе Демину не сравнил участниц с умершими:

"Когда человек умирает, нужно пытаться помнить очень классные моменты о нем. Вспоминать только положительные моменты, связанные с ушедшим из этого мира человеком".

Он добавил, что прощаясь с девушкой, наверняка знает, что больше ее никогда не увидит. Однако после пятого выпуска шоу, когда Топольский попрощался с Юлей Кавчук, девушка рассказала, что на следующий день встретила "холостяка", но он с ней даже не поздоровался.

Напомним, ранее участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова высказалась о поцелуях на проекте. Она заявила, что девушки целовались с главным героем не ради чувств, а ради "спортивного интереса", чтобы быть лучше других.

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