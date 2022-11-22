Алина Ершова гневно высказалась в адрес главного героя проекта.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова высказалась о поцелуях на проекте. Она заявила, что девушки целовались с главным героем не ради чувств, а ради "спортивного интереса", чтобы быть лучше других.

На своей странице в Instagram Ершова написала, что смотрела на Алекса, как на мужчину, с которым, возможно, сложится ее жизнь, однако есть ряд нюансов, которые разочаровали ее.

Она добавила, что пришла на проект за любовью, а в итоге получает совсем другое:

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"Что я получаю? Разговоры с другими девушками о какой-то чепухе? Выслушивание льющейся грязи со всех сторон? Человека, решения которого не совпадают с его словами? Повальную тактильность и интим почти с каждой девушкой, будто еще одна "галочка" в списке?".

Девушка не понимает, почему другие участницы проекта не сохраняют свое достоинство.

"Девушек мне было жаль. Они действительно влюблялись в этот образ "холостяка", но его поведение было крайне мне не понятным. Где эта его недоступность? Где уважение к самому себе? Где уважение к девушкам? Это же не одноразовые перчатки, которые можно использовать и выбросить на помойку. Уверена, что каждая из нас чувствовала, что это уж слишком… Но не каждая была готова сказать: "Нет, хватит!" - добавила Алина.

При этом девушка предполагает, что индивидуальное свидание с Топольским позволит ей расставить все точки над "і". И, возможно, тогда ее мнение о нем изменится.

Холостяк 12 - поцелуи на проекте

В третьем выпуске 12-го сезона шоу "Холостяк" у главного героя состоялся первый официальный поцелуй. Счастливицей оказалась 25-летняя Саша из Харькова, которой пророчат победу. Однако их поцелуй был больше похож на детский.

В четвертом выпуске Топольский поцеловался с 29-летней Александрой из Киева. А позже и с Мариной, с которой у него было индивидуальное свидание. Более того, романтическая обстановка, в которой находились Алекс и Марина, располагала к интиму, однако "холостяк" остановил девушку и попросил ее не торопить события.

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