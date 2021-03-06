"Холостяк-11": кто из девушек остался в шоу (фото)

"Холостяк" решил изменить правила проекта в первом выпуске, церемонии роз не было.

В пятницу, 5 марта, телезрители увидели 1 выпуск романтического реалити "Холостяк-11", главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Традиционно знакомство "холостяка" с участницами прошло в формате первой вечеринки. В шоу после первого выпуска остались все девушки. Таким образом, Михаил решил "переписать" правила проекта. Шоу "Холостяк": список участниц "Холостяка-11" Новый "Холостяк": что о нем известно Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.

Ведущий проекта-Григорий Решетник. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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