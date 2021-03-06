Михаил Заливако - новый "холостяк" / фото СТБ
В пятницу, 5 марта, телезрители увидели 1 выпуск романтического реалити "Холостяк-11", главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.
Традиционно знакомство "холостяка" с участницами прошло в формате первой вечеринки.
В шоу после первого выпуска остались все девушки. Таким образом, Михаил решил "переписать" правила проекта.
Шоу "Холостяк": список участниц "Холостяка-11"
Татьяна - 24 года, дизайнер интерьеров / фото СТБ
Елена - 26 лет, безработная / фото СТБ
Анастасия - 24 года, актриса / фото СТБ
Валентина - 25 лет, в прошлом стюардесса / фото СТБ
Аня - 22 года, веб-разработчик / фото СТБ
Юля - 32 года, помощник руководителя выставочной компании / фото СТБ
Ольга - 25 лет, художница и модель / фото СТБ
Валентина - 23 года, частный предприниматель / фото СТБ
Надин - 29 лет, блогер / фото СТБ
Лола - 23 года, безработная / фото СТБ
Анна - 28 лет, турагент / фото СТБ
Дария - 23 года, фитнес-тренер / фото СТБ
Алиса - 30 лет, бизнес-леди / фото СТБ
Ольга - 22 года, студентка / фото СТБ
Розали - 23 года, модель / фото СТБ
Кристина - 23 года, стилист, модель / фото СТБ
Александра - 22 года, стилист, организатор фешн-съемок, модель / фото СТБ
Ульяна - 28 лет, основатель студии красоты, мастер татуажа / фото СТБ
Джессика - 25 лет, владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа / фото СТБ
Юля - 28 лет, руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании / фото СТБ
Екатерина - 29 лет, владелица туристического агентства / фото СТБ
Хана - 21 год, безработная / фото СТБ
Юлия - 27 лет, контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер / фото СТБ
Виктория - 29 лет, менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week / фото СТБ
Анна - 20 лет, студентка / фото СТБ
Ксения - 20 лет, персональный тренер / фото СТБ
Алла - 36 лет, организатор мероприятий / фото СТБ
Елизавета - 24 года, воздушная гимнастка / фото СТБ
Новый "Холостяк": что о нем известно
- Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.
- Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".
- Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.
- Ведущий проекта-Григорий Решетник.
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