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Холостяк-10: в десятом выпуске участников ждет неожиданный поворот

15:00, 07 мая 2020
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Главный герой - Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами / пресс-служба СТБ

В эту пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Главный герой - Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей.

Об этом сообщает пресс-служба СТБ.

«Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт», – поделится Макс перед встречей.

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Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях.

«У нее маска», – признается одна из мам.

Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее. 

«Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически», – признается мужчина.

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Теги: #шоу#Холостяк