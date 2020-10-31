Прошел 2 выпуск романтического шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. В этом эфире мужчины-претенденты на сердце актрисы подготовили презентации с идеями романтического свидания.

Холостячка среди них выбрала лишь три свидания.

"Холостячка" с Ксенией Мишиной: как прошел 2 выпуск

Так, Андрей Рыбак окунул Ксению в атмосферу фильма "50 оттенков серого". А завершилось свидание в бассейне, между парой была заметна взаимная симпатия.

На втором свидании с юристом Евгением Ковтуненко холостячка готовила пасту с морепродуктами. Мужчина получил розу от Мишиной.

А вот третье свидание получилось не совсем честным. Так, право на него получил Игорь Бабко. Он ждал Ксению на вокзале, но она так и не приехала. Как оказалось, ее "похитил" Назар Дзивульский. Мужчина провел с Мишиной весь день, а девушка не знала, что в это время у нее должно было проходить свидание с другим участником шоу.

"Холостячка" 2 выпуск от 30.10.2020: кто покинул шоу

На церемонии роз домой Мишина отправила фотографа Владимира Оксамытного. Он не получил свою бутоньерку.

Шоу "Холостячка": что известно

О запуске реалити-шоу "Холостячка" (аналог нашумевшего "Холостяка") стало известно в мае текущего года.

Главной героиней шоу стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная", победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина.

23 октября вышел первый выпуск проекта "Холостячка". За сердце Ксении пришли бороться 16 мужчин.

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Автор: Ольга Робейко