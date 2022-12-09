Певица поспешила рассказать поклонникам о том, чего очень ждет.

Украинская певица Наталья Могилевская после головокружительного успеха ее моноспектакля "Я вдома" решила продолжать развиваться в этом направлении. Было необычно видеть певицу и народную артистку Украины на сцене не с концертом, а именно со спектаклем - это привлекло многих новых поклонников ее творчества.

Так, на 19 и 20 декабря она анонсировала премьеру нового спектакля под названием "Доньки". С новой программой она выступит на сцене Национального академического драматического театра им. Леси Украинки.

Вот как сама Наталья прокомментировала предстоящее событие:

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"Благодарю Господа, что был ко мне неравнодушен! Мечтаю поскорее услышать слово "Мама!". "Доньки" - о самом главном в жизни, о том, что важно каждому. Человек, которому можно сказать все и всегда… Мама! Этот спектакль я посвящаю всем матерям!".

Известно, что продюсером спектакля выступила Нонна Кондрашова, также работавшая над созданием моноспектакля "Я вдома".

Чем Могилевская занимается во время войны

Артистка сейчас находится у себя дома под Киевом. Во время очередного обстрела со стороны россиян она показала видео, как над ее домом пролетал дрон-камикадзе. Тогда Могилевская сказала, что они с соседями пытались его сбить. Естественно, это не осталось в стороне - на певицу накинулись с обвинениями.

Также Наталья Могилевская рассказала, как едва не попала под обстрел 17 октября.

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