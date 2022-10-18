Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская ответила на критику сети. Ее "заклевали" за то, что она опубликовала видео с пролетающим над ее домом дроном и добавила, что с соседями пыталась его сбить. Публика к этому комментарию отнеслась по-разному.
Сейчас звезда отметила, что всегда есть хейтеры, которым никогда не угодишь, и они будут критиковать постоянно. Также в своем ответе знаменитость прокомментировала критику в адрес того, что она во время воздушной тревоги раздавала в метро сладости и пела там.
"Як там без мене метро
Як там без мене шахіди,
Я в Чернівці, а лайно
все одно полетить в спину.
Навіть якщо на війні
ти не з тих, хто лиш тільки плакав,
навчився ходить по воді,
все одно вони скажуть:
"Не вмієш плавать!" - сказала Могилевская в своем обращении.
Над домом Натальи Могилевской пролетел дрон оккупантов: видео
Напомним, танцор Могилевской с мамой попал под обстрел в Запорожье.
Также УНИАН писал, что ведущая 1+1 Маричка Падалко показала, как с детьми сидела в бомбоубежище.