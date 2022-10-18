Звезда 17 октября опубликовала видео, как над ее домом пролетал дрон оккупантов. Как выяснилось, она с соседями пыталась сбить его "кто чем может".

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская ответила на критику сети. Ее "заклевали" за то, что она опубликовала видео с пролетающим над ее домом дроном и добавила, что с соседями пыталась его сбить. Публика к этому комментарию отнеслась по-разному.

Сейчас звезда отметила, что всегда есть хейтеры, которым никогда не угодишь, и они будут критиковать постоянно. Также в своем ответе знаменитость прокомментировала критику в адрес того, что она во время воздушной тревоги раздавала в метро сладости и пела там.

Видео дня

"Як там без мене метро

Як там без мене шахіди,

Я в Чернівці, а лайно

все одно полетить в спину.

Навіть якщо на війні

ти не з тих, хто лиш тільки плакав,

навчився ходить по воді,

все одно вони скажуть:

"Не вмієш плавать!" - сказала Могилевская в своем обращении.

Над домом Натальи Могилевской пролетел дрон оккупантов: видео

Напомним, танцор Могилевской с мамой попал под обстрел в Запорожье.

Также УНИАН писал, что ведущая 1+1 Маричка Падалко показала, как с детьми сидела в бомбоубежище.

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