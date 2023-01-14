Девушка не ожидала такого решения Алекса.

Финалистка 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая высказалась о вылете из проекта. Она сказала, что даже не думала, что Алекс Топольский сможет ее отпустить.

На своей странице в Instagram она написала, что впереди ее ждет светлое будущее, даже если она не вместе с Алексом.

"Не думала, что после всего, что было между нами, особенно в последние дни, он сможет так ошибиться и отпустить меня. Обидно, что человек так и не смог меня понять, даже после того, как я открыла для него свою душу. Как бы там ни было, а меня ждет светлое будущее. Спасибо вам за любовь и поддержку", - написала Мудрая.

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На финальной церемонии Топольский сказал, что между ними с Сашей бушевала сексуальная энергия, рядом с ней его сердце билось чаще. Однако этого недостаточно для того, ради чего он пришел на проект.

Поэтому он решил отпустить девушку домой.

"Я отпускаю тебя и надеюсь, что ты тоже меня отпустишь", - сказал главный герой проекта.

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