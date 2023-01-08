Зрители узнают новые интересные факты о жизни девушек-претенденток на сердце Алекса Топольского.

Все зрители "Холостяка-12" с нетерпением ждут финала проекта, а еще больше - пост-шоу. Во время последнего станет известно, остался ли Алекс Топольский со своей избранницей.

Как сообщил в своих "историях" в Instagram главный герой романтического реалити, пост-шоу "Холостяка" выйдет 20 января 2023 года на СТБ:

"И если кто-то пропустил эту новость, то буду рад вам сообщить: 20 января на СТБ выйдет пост-шоу".

"Холостяк" добавил, что у поклонников шоу будет возможность еще больше узнать и о нем самом, и о девушках. Поэтому Топольский призвал фанатов освободить этот вечер и провести "встречу" с претендентками на его сердце и, собственно, с ним.

Кто прошел в финал шоу "Холостяк-12"

Уже в ближайшую пятницу, 13-го января, станет известно, кто победил в шоу "Холостяк-12". Алекс Топольский познакомит обеих девушек - Катю Лозовицкую и Сашу Мудрую - со своей мамой. После этого они отправятся на остров Мадейра, где проведут незабываемое время. Затем "холостяк" сделает свой выбор и вручит обручальное кольцо одной из финалисток проекта.

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