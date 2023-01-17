13 января в эфир вышел финал романтического шоу. Победу одержала Катя Лозовицкая.

12-й сезон проекта "Холостяк" снимали еще до полномасштабного вторжения, и планировали показать зрителям весной 2022 года. Однако началась война и создатели решили, что это неуместно. Премьера состоялась только в октябре.

Все это время и сам "холостяк" Алекс Топольский, и участницы должны были скрывать свои успехи в шоу, чтобы посторонние ни о чем не узнали.

В интервью со Славой Деминым Топольский поделился воспоминаниями о том, как после финала он должен был играть в настоящие "шпионские игры" с Катей Лозовицкой, чтобы их не заметили вместе.

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"После финала у нас были "шпионские игры". Я помню один момент, когда мы с Катей договорились встретиться в кафе. Я пришел, а она уже сидит, но я ее не вижу. Смотрю налево, направо, не вижу ее. Вижу, сидит пингвин в очках, в такой куртке закутан. Я смотрю и понимаю, что это Катя. Я тоже в куртку закутан. Жара нереальна, а мы сидим два таких эскимоса. Это было очень смешно", - рассказал Алекс.

Финал шоу "Холостяк-12"

В финал вышли две девушки - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Мудрую Алекс решил отпустить домой, поскольку понимал, что с Катей у него больше перспектив на создание семьи.

20 января в эфир выйдет пост-шоу проекта, в котором раскроется правда о том, вместе ли Катя и Алекс на данный момент. В сети предполагают, что они уже давно расстались.

Напомним, участницы "Холостяка" раскритиковали кольцо, которое Топольский подарил победительнице.

Также УНИАН писал, как изменились самые яркие участницы 12 сезона шоу "Холостяк".

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