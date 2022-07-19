Видеоролик, где тушат пожар на поле пшеницы, телеведущий опубликовал у себя в Инстаграм-блоге.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал видео, на котором украинцы спасают урожай пшеницы - тушат поле, огонь очень быстро расходится. Происходит это в Николаевской области - регион регулярно страдает от обстрелов россиян.

"У нас тут свой фронт, не менее важный - борьба за урожай. А вон комбайн продолжает собирать", - говорит за кадром один из спасателей ГСЧС.

Другой в это время пытается остановить распространение огня по полю.

"Вот так в Николаевской области спасают урожай! Прифронтовая зона! Настоящие герои!!", - написал телеведущий Юрий Горбунов в своем Instagram-блоге.

В комментариях люди восхитились такой смелостью.

"А весь мир просто наблюдает… Как издеваются над украинской землей и украинским народом, 21 век… Ужас!", "Невозможно смотреть на то, как эти изверги пытаются уничтожить все, что видят. Держись, Украина, родная наша", "Хлеб - это святое! Спасибо за помощь в сохранении хлеба! Береги вас, Боже!", - пишут комментаторы.

Напомним, предательница Таисия Повалий на украинском заговорила о любви к Беларуси и "сложных временах".

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