По его словам, этот статус полностью отражает его.

Украинский певец Вася Демчук, покоривший своей искренностью и чувственностью, рассказал, как относится к своему статусу главного романтика соцсети TikTok.

В интервью УНИАН он сказал, что этот статус полностью соответствует его внутреннему миру и творчеству:

"Послушайте мои треки - они же все о любви, о чувствах. Я довольно простой парень по своей натуре, могу легко подойти в кафе к девушке, которая делает кофе, и сделать комплимент ее красивым голубым глазам. Мне приятно ее похвалить, а у нее улучшится настроение по крайней мере на часик. Иногда даже появляется ощущение, что я живу не в той эпохе, мне надо было родиться в то время, когда ценились обычные, простые романтики".

Демчук добавил, что и его песня "Alive", которую он представит в финале Нацотбора на Евровидение-2023, также о любви. Она о том, что помогает чувствовать себя живым сегодня, в самые темные времена.

Стоит отметить, Вася Демчук стал популярным благодаря роликам в соцсети TikTok. Там его и увидела украинская певица Настя Каменских, с которой он впоследствии выпустил песню "Sorry".

Напомним, ранее финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть в интервью УНИАН рассказала, видит ли среди других финалистов конкурентов, почему вторая подряд победа на Евровидении для Украины сейчас сверхважная, и может ли война повлиять на результаты.

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