В сети активно обсуждают охранника Владимира Зеленского, который влюбил в себя тысячи украинок. Известно, что мужчину зовут Максим Донец. У него нет аккаунта в социальных сетях, а его декларация скрыта, поэтому узнать какие-то подробности о его личной жизни практически невозможно.
Ролики с Максимом набирают сотни тысяч просмотров и еще больше лайков, а в комментариях пишут о том, что сходят с ума от его взгляда и харизмы. Есть ли у него жена и что еще говорят о новом украинском краше - читайте в материале.
Максим Донец: личная жизнь
Многих интересует, свободно ли сердце одного из главных украинских красавчиков. В открытых источниках можно найти неподтвержденную информацию о том, что Максим женат. Его жену якобы зовут Наталья.
Реакция соцсетей на телохранителя Зеленского
- "Красивый мужчина!"
- "На Стетхема похож"
- "Я бы заступила с ним на "ночное дежурство"
- "Красавчик! И важную миссию для нас делает - охраняет президента"
- "Мужчина в форме - это всегда красиво!"
Напомним, телохранитель Зеленского стал новым любимчиком украинок.