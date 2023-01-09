В последнее время видео с ним активно публикуют в социальных сетях. Пользователи восхищаются его внешностью и взглядом.

В сети активно обсуждают охранника Владимира Зеленского, который влюбил в себя тысячи украинок. Известно, что мужчину зовут Максим Донец. У него нет аккаунта в социальных сетях, а его декларация скрыта, поэтому узнать какие-то подробности о его личной жизни практически невозможно.

Ролики с Максимом набирают сотни тысяч просмотров и еще больше лайков, а в комментариях пишут о том, что сходят с ума от его взгляда и харизмы. Есть ли у него жена и что еще говорят о новом украинском краше - читайте в материале.

Максим Донец: личная жизнь

Многих интересует, свободно ли сердце одного из главных украинских красавчиков. В открытых источниках можно найти неподтвержденную информацию о том, что Максим женат. Его жену якобы зовут Наталья.

Видео дня

Реакция соцсетей на телохранителя Зеленского

"Красивый мужчина!"

"На Стетхема похож"

"Я бы заступила с ним на "ночное дежурство"

"Красавчик! И важную миссию для нас делает - охраняет президента"

"Мужчина в форме - это всегда красиво!"

Напомним, телохранитель Зеленского стал новым любимчиком украинок.

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