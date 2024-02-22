Блогер-миллионник Олег Машуковский недавно рассказал о встрече с родным человеком, который воюет на фронте. Об этом парень сообщил у себя в Instagram.
"Я был в Харькове и виделся с одним человеком, которым я очень горжусь - этот человек - герой", - написал Олег.
А далее отметил, что речь шла о его брате, потерявшем конечности на войне.
"Я виделся со своим братом. Мой брат военный. Мы с ним последний раз виделись еще в детстве, но с начала полномасштабной войны поддерживали связь. Он защищал нашу страну от врага. Героически защищал, но, к сожалению, полгода назад он потерял конечности", - добавил Машуковский.
В своем тексте блогер обратился к брату и написал ему такие слова поддержки:
"Я знаю, что ты это читаешь, хочу, чтобы ты знал, ты невероятный человек, герой, наш защитник, я тобой горжусь и тысячи людей благодарны тебе. Героям Слава".
Кстати, сам Олег родился в Луганске, однако уже много лет живет в Киеве. Его семья находится сейчас в Израиле.
Напомним, недавно Мария Бурмака сообщила о внезапной смерти брата-военного.