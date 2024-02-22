Парень говорит, что очень им гордится.

Блогер-миллионник Олег Машуковский недавно рассказал о встрече с родным человеком, который воюет на фронте. Об этом парень сообщил у себя в Instagram.

"Я был в Харькове и виделся с одним человеком, которым я очень горжусь - этот человек - герой", - написал Олег.

А далее отметил, что речь шла о его брате, потерявшем конечности на войне.

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"Я виделся со своим братом. Мой брат военный. Мы с ним последний раз виделись еще в детстве, но с начала полномасштабной войны поддерживали связь. Он защищал нашу страну от врага. Героически защищал, но, к сожалению, полгода назад он потерял конечности", - добавил Машуковский.

В своем тексте блогер обратился к брату и написал ему такие слова поддержки:

"Я знаю, что ты это читаешь, хочу, чтобы ты знал, ты невероятный человек, герой, наш защитник, я тобой горжусь и тысячи людей благодарны тебе. Героям Слава".

Кстати, сам Олег родился в Луганске, однако уже много лет живет в Киеве. Его семья находится сейчас в Израиле.

Напомним, недавно Мария Бурмака сообщила о внезапной смерти брата-военного.

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