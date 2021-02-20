Дочь Заворотнюк пожаловалась на журналистов, которые хотят выпытать у нее любую информацию о состоянии матери.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые за долгое время выложила фото с мамой.

Архивный снимок она опубликовала в Instagram.

«2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлён на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя», - подписала она фотографию.

«Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймёт меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели», - написала Анна под фотографией.

Дочь Заворотнюк пожаловалась на журналистов, которые хотят выпытать у нее любую информацию о состоянии матери, и сказала, что слишком любить свою маму, чтобы рассказывать СМИ о ее состоянии.

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«Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди, которые пишут мне «у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться», надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе», - написала она.

Также Анна сообщила, что ходит к психологу, чтобы справиться с трагедией.

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу», - отметила она.

Что известно об онкологии Заворотнюк:

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей

В мае 2020 года в России впервые на всю страну официально обнародовали диагноз Заворотнюк - глиобластома. Это произошло на совещании Путина и сотрудников Института молекулярной биологии РФ

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Автор: УНИАН