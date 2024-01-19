Артисту несколько раз "настоятельно предлагали" поехать на оккупированную часть Донбасса, но он пока отказывается, сообщили журналисты.

Российский певец Филипп Киркоров, который нарвался на серьезные проблемы из-за участия в "голой вечеринке" телеведущей Анастасии Ивлеевой, прислушался к совету своей коллеги и бывшей жены Аллы Пугачевой и заплатил "важным людям" в Минобороны РФ, чтобы ему не вручали повестку в армию.

Артист выложил 7 миллионов рублей (около 3 млн гривень), пишет "Кремлевская табакерка" в Telegram, ссылаясь на сведения своего источника. Также один из источников канала сообщил, что Киркоров не хочет ехать на захваченную россиянами часть Донбасс, чтобы искупить вину за участие в скандальной тусовке. Исполнитель якобы считает, что сделал достаточно - перевел 5 млн рублей (приблизительно 2 млн грн) детям из Белгорода.

"…Киркорову несколько раз "настоятельно предлагали" поездки в Донецк, Горловку и Макеевку, но он пока отказывается. Филипп говорит, что там стреляют, а он еще хочет жить. Плюс не хочет ни денег в "ДНР" везти, ни с военными встречаться, ни с местными жителями", - выяснили журналисты.

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По сведениям канала, певцу особенно противна идея посещения раненых в госпитале. "Филипп когда-то (в 2022 году, - Ред.) был в госпитале в Крыму, так говорил, что там страшно воняет - лекарствами, и раненые не все моются. Жаловался, что пришлось одежду в чистку отдавать…", - рассказал один из собеседников.

"Голая вечеринка" Ивлеевой вылезла боком Киркорову - что сообщалось

В конце декабря СМИ узнали, что в Москве Анастасия Ивлеева устроила "голую вечеринку", и на мероприятии, в частности, был Филипп Киркоров. Журналисты выяснили, что в Кремле приказали преследовать артистов, участвовавших в мероприятии. В частности, звездам приписывают пропаганду ЛГБТ.

Киркорова из-за участия в вечеринке вырезали из фильма "Иван Васильевич меняет все". Вместо его персонажа - российского императора Петра I, там появился другой герой - Людовик XVI, которого сыграл актер Никита Кологривый.

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