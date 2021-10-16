Участник шоу недавно попал в аварию.

Участник шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов попал в аварию. Теперь ему необходимо время, чтобы восстановиться, поэтому на паркет в ближайшие дни он не выйдет.

Об этом рассказала певица Евгения Власова в своем Instagram.

По словам певицы, ее партнер получил черепно-мозговую травму, поэтому на паркет в воскресенье не выйдет.

"Макс дома. У него внутричерепная мозговая травма. У него все в порядке на самом деле. То, как он врезался все могло быть гораздо хуже. У него очень сильный ангел-хранитель. С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление. Конечно, танцевать он не может, поддержки он делать не может", - рассказала артистка.

Читайте такжеЕвгения Власова со слезами на глазах рассказала, зачем пришла на "Танцы со звездами" (видео)При этом она отметила, что Леонов хоть плохо себя чувствует, но главное, что он жив.

"Я не знаю, чем все это завершится в прямом эфире. Я знаю точно одно, что жизнь прекрасна, я сейчас сижу здесь и мне хорошо от того, что Макс жив и не произошло ничего такого, что могло быть безвозвратно. Я радуюсь тому, что я могу утром ему написать и спросить, как у него дела. Я знаю, что сейчас он очень плохо себя чувствует и это понятно", - поделилась Власова.

Также она заверила, что выйдет на паркет, несмотря на временную потерю партнера.

Евгения Власова: что известно о певице

Евгения Власова родилась 8 апреля в 1978 году, в Киеве. Украинская певица была участницей музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда". С 2008 по 2010 годы артистка была лицом дома моды Юлии Айсиной.

СМИ сообщали, что Власова победила рак. В сентябре 2019 года певица обвинила журналистов в искажении информации. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала признание о том, что онкологию у нее не находили.

Автор: Анастасия Горбачева