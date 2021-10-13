Уже в это воскресенье на телеканале 1+1 главное танцевальное шоу страны "Танцы со звездами" пересечет экватор сезона - в 21:00 состоится седьмой прямой эфир.

Вечер "Танцев со звездами" будет посвящен украинским звездам, которые выйдут на паркет, чтобы спеть для пар и зрителей свои главные хиты.

К судьям в это воскресенье присоединится певица NK, а будет вести балкон эпатажная певица и участница "Танцев со звездами" Оля Полякова, которая и будет открывать праздничный вечер одним из самых известных хитов. NK подарит зрителям выступление с хитом этого года – "Красное вино".

Уже в воскресенье звезды будут исполнять те стили танцев, которых боялись больше всего.

Уже вскоре станет известно, покинет ли проект певица Джамала, которая обещала, что если не будет прогресса в технике до 7 эфира, то она сама уйдет с паркета. Артистка станцует непривычный для себя стиль хип-хоп под живое исполнение от AlyonaAlyona.

Читайте также"Океану Эльзы" - 27 лет: фанаты поют любимые песни группы (видео)Пара Александры Зарицкой и Юрия Мешкова расскажет, почему по их мнению, уже несколько недель подряд оказывается в зоне риска. А будет танцевать пара пасодобль под трогательный трек любимой группы Саши-БЕZ.

Евгения Власова и Макс Леонов станцуют под трек "Одинокая" участницы звездной команды шоу "Маскарад" и певицы Ирины Билык. Евгения откровенно расскажет, как складывалась ее личная жизнь после развода.

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Автор: Диана Могилевич