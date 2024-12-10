'Это разрыв души': зал громко поддержал Хлывнюка, который в слезах отказался петь 'Люди'

Поклонники спели этот хит вместо него.

Недавно группа "Бумбокс" выступила на концерте, однако не все песни солист Андрей Хлывнюк смог исполнить. Из-за кома в горле и подступающих слез Хлывнюк сказал, что не может спеть "Люди".

Он встал со стула и отошел в сторону. Этот кадр попал на видео, которое в результате появилось в сети.

Однако поклонники поддержали любимого исполнителя, который к тому же сейчас защищает Украину на фронте.

Зал в один голос начал кричать слова этого хита, чем еще больше растрогали Хлывнюка. К счастью, артисту удалось взять себя в руки, он вернулся и продолжил петь.

Как отреагировали пользователи сети

Большинство людей поддержали артиста и отметили, что ему больно петь эту песню. Однако нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость и упрекнул его в том, что он якобы зазвездился.

"Как же ему больно петь эту песню"

"Слова и его пение всегда в самое сердце"

"Ком в горле"

"Зал, вы невероятный! Классно поддержали его!"

"Это разрыв души"

"Люди за это деньги заплатили, а он ушел"

"Ему нужно было остаться и допеть"

Напомним, ранее Хлывнюк высказался об отношении к "хорошим русским".

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