Даша Астафьева снялась полуголая на берегу реки.

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала новое сексуальное видео с последней откровенной съемки на берегу реки.

Ролик она разместила в своем Instagram.

"Сняли для вас такую титок-минутку. Дурнев, что скажешь?" – подписала Даша видео.

На записи Астафьева позирует в сексуальном черном боди с чулками, перчатках и в туфлях на шпильке. В руках она держит удочку и сигарету.

Читайте такжеУкраинская звезда Playboy снялась в неожиданной фотосессии: реакция сети"Шикарная", "Хочу на рыбалку", "Очень красивая", "Чувственное видео", "У вас очень хорошее чувство юмора", "Даша, это незаконно! Я звоню в министерство "водных ресурсов"!", "Так можно и полюбить тикток", "Когда Даша приходит на рыбалку – на крючок рыбы сами запрыгивают. И не только рыбы", – отреагировали подписчики.

Напомним, на днях во время "Тік-Tok-минутки" с Алексеем Дурневым Даша Астафьева рассказала, что разошлась с женихом Артемом Кимом.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова