Татьяна Кравченко уехала в Париж еще в 2021 году, когда только появились слухи о вероятном вторжении РФ на территорию Украины.

Звезда сериала "След" Татьяна Кравченко, которая уехала в Париж за полгода до полномасштабного вторжения РФ в Украину, дала интервью для YouTube-канала Алины Доротюк. Кравченко заявила, что некоторые беженцы во Франции позорят Украину:

"Все ждут победу, украинцы объединились. Но есть и те, которые позорят Украину. Они считают, что приезжают на отдых в пятизвездочный отель. Дайте вот это, дайте вот то… Они забыли, что убегали от войны. Вы не можете требовать "дайте". Ты находишься в гостях. Тебе дали дом, защиту, выплаты, социальное страхование. Мы не имеем права ничего требовать, к сожалению. 105 тысяч украинцев сейчас во Франции".

Также Татьяна вспомнила о том, какая ситуация сейчас сложилась в ее родном городе Николаеве. Звезда призналась, что оккупанты уничтожили ее родную школу.

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"Просто нет слов, когда вижу, как уничтожают этот красивый город. Недавно уничтожили мою школу, прямое попадание в вестибюль, уничтожена вся центральная часть здания. Уничтожают школы, парки, музеи. После Бучи мы вообще потеряли понимание, как так можно… Как, кто, почему, зачем? Нет здравого смысла. В Николаеве работали мои родители, но сейчас живут в Киеве. Не осталось в городе родных, но остались знакомые", - сказала актриса.

Напомним, названа причина смерти звезды сериала "След".

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