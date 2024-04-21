Теперь парень будет защищать родную страну.

Украинский блогер и автор YouTube-канала "Geek Journal" Алексей Шкробинец, который известен под псевдонимом Тайлер Андерсон, вступил в ряды ВСУ.

Этой новостью 30-летний парень поделился сегодня, 21 апреля, в своем Instagram. Он отметил, что хочет стать примером для других украинцев, которые еще не воюют.

"Привет, мои любимые люди! Или скорее, желаю здоровья, мои любимые люди! Страшные потери произошли на ютубном фронте, потому что, как вы уже поняли, я подался в ряды ВСУ", - написал блогер.

Видео дня

А потом извинился, что не будет публиковать новые видео на своем канале, ведь теперь имеет другие важные дела. Также будущий военнослужащий посоветовал подписчикам не прекращать делать все для победы.

"Я считаю, если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу. Поэтому спасибо всем, кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию, то помогайте армии. И чисто мой вам совет, если вы за последние 2 года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец пойти", - подчеркнул парень.

Напомним, ранее стало известно, что известный украинский музыкант пополнил ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: