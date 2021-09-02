Яна Заяц не будет участвовать в новом сезоне шоу.

5 сентября на 1+1 стартует пятый сезон шоу "Танцы со звездами". Уже названы имена всех звезд, но их партнеров пока держат в секрете.

Известно, что в этом году не выйдет на паркет Илона Гвоздева, которая много лет танцевала в паре с известными комиками. А Игоря Ласточкина она даже привела к победе.

Также от участия отказалась и Яна Заяц, которая запомнилась зрителям, как партнерша экс-"холостяка" Иракли Макацарии.

"Друзья, должна сообщить вам, что в этом году я не принимаю участия в проекте "Танцы со звездами". Сейчас я на пути к исполнению своей важной мечты! Обещаю, что через пару месяцев я расскажу вам обо всём. Ну а пока прошу верить в меня и не забывать. В будущем мне есть ещё чем порадовать вас! Спасибо всем за поддержку", - написала Яна в Instagram.

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Напомним, участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.

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Автор: Диана Могилевич