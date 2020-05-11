Супермодель Эмили Ратаковски показала фото с мужем в постели

Девушка опубликовала фотографию, на которой она позирует сидя на кровати.

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками "постельным" снимком.

Фотографию она разместила в Instagram.

Так, Ратаковски опубликовала фото, на котором она позирует в домашней одежде сидя на кровати. Возле девушки также разместился ее муж Себастьян Беар-МакКларди. Рядом с ними на кровати также лежит черный пес супермодели.

Ранее Ратаковски постила и более пикантные снимки с мужем.

Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в соблазнительном черном платье.