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Супермодель Эмили Ратаковски показала фото с мужем в постели

15:45, 11 мая 2020
Звезды
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instagram/emrata

Фотографию она разместила в Instagram.

Так, Ратаковски опубликовала фото, на котором она позирует в домашней одежде сидя на кровати. Возле девушки также разместился ее муж Себастьян Беар-МакКларди. Рядом с ними на кровати также лежит черный пес супермодели.

Ратаковски поделилась новым фото / фото: instagram/emrata

Ранее Ратаковски постила и более пикантные снимки с мужем.

Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в соблазнительном черном платье.

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Теги: #Эмили Ратаковски