Супермодель Эмили Ратаковски показала фото с мужем в постели
15:45, 11 мая 2020Звезды
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Девушка опубликовала фотографию, на которой она позирует сидя на кровати.
instagram/emrata
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками "постельным" снимком.
Фотографию она разместила в Instagram.
Так, Ратаковски опубликовала фото, на котором она позирует в домашней одежде сидя на кровати. Возле девушки также разместился ее муж Себастьян Беар-МакКларди. Рядом с ними на кровати также лежит черный пес супермодели.
Ратаковски поделилась новым фото / фото: instagram/emrata
Ранее Ратаковски постила и более пикантные снимки с мужем.
Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в соблазнительном черном платье.
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