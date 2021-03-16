По словам актера, удаление груди полностью изменило его жизнь.

Актер Эллиот Пейдж недавно совершил трансгендерный каминг-аут.

Об этом сообщает Time.

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Трансгендерный мужчина решил удалить себе грудь. И, по его словам, это изменило его жизнь. Ему комфортно жить в собственном теле.

По словам актера, еще в 9-летнем возрасте он понял, что быть мальчиком ему ближе (родился он девочкой, - УНИАН). Поэтому вскоре сделал себе короткую стрижку.

"Я чувствовал себя мальчиком и хотел быть мальчиком", - отметил Пейдж.

Кто такой Эллиот Пейдж:

1 декабря 2020 года Пейдж совершила в своём аккаунте в Инстаграм каминг-аут как трансмужчина под именем Эллиот

Эллиот Пейдж является наиболее известным трансмужчиной в современном мире, и в этом смысле его каминг-аут оказывает значительное влияние на положение трансгендеров

В марте 2021-го года Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time

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Автор: Диана Могилевич