Комик признался, что планировал улететь в США.

Украинский юморист, победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал о личных проблемах и желании уехать в США после расставания с актрисой Ксенией Мишиной.

"Куда я пропал? Все одновременно свалилось на голову… Личные проблемы, попал на деньги. Не планировал выходить в сторис, но хочу поделиться с вами тем, что случилось", – отметил он в Instagram-сторис.

Комик признался, что планировал улететь в США и даже купил билеты, но в итоге никуда не полетел.

"Было достаточно причин уехать в Америку на неопределенный срок, сменить атмосферу, покайфовать, но остался в Киеве. Все ок, живем дальше, кайфуем здесь!" – рассказал Эллерт, пишет Telegram-канал Instaмания.

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Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта.

В июле 2021 года Мишина шокировала всех постом в Instagram, в котором объявила о расставании с Эллертом. Но их позже "застукали" вместе.

Еще чуть позже на пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что сейчас у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

Впоследствии ходили слухи, что Ксения и Александр возобновили отношения однако Мишина заявила, что они не вместе.

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