Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил пройти курс военной подготовки, чтобы защищать свой дом. Он опасается, что российские военные могут вернуться в те регионы, которые сейчас покинули. Поскольку бизнесмен проживает в частном доме в Ирпене, он не понаслышке знает о зверствах захватчиков. О своем решении Эктор сообщил в Instagram-аккаунте.
"Считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, то Россия сюда больше не придет. Потому как можно зайти в страну, где половина населения могут убить при патрулировании или разгоне митингов? Орки, конечно, тупые, но не настолько", - написал шеф-повар. Он уточнил, что решение взять в руки оружие связано точно не с попыткой пропиариться.
"Это не пиар. Я не планирую вступать в ВСУ или ТРО и ездить по блокпостам для фотосессий. Я не ношу с собой автомат и не снимаю видео "для галочки". Это моя жизнь, которую я хочу защитить. Транслирую вам свои мнения и позицию. Уверен, что каждый украинец должен задуматься об этом, поскольку орки могут вернуться в ваш дом. Тогда мы уже встретим их по-другому", - резюмировал бизнесмен.
Напомним, Коля Серга рассказал, что понял за 3 месяца войны.
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