Музыкант, который ранее много путешествовал, теперь осознал, что хочет оставаться в Украине.

Украинский артист и бывший телеведущий проекта "Орел и Решка" Коля Серга рассказал, что изменилось в его жизни за последние три месяца - время, которое он с оружием в руках провел в рядах ВСУ. Впечатлениями он поделился в интервью проекту "Орестократия".

Артист рассказал, что когда он пришел в ВСУ, у него было с собой только водительское удостоверение и техпаспорт на машину. Однако за плечами - прохождение военной кафедры и звание младшего лейтенанта.

"Меня взяли обычным солдатом. Сейчас я ефрейтор, старший солдат", - рассказал Коля.

Серга вспомнил, что война застала его в Одессе прямо перед поездкой в другой город, ведь 24 февраля он должен был выступать в Николаеве.

"У меня должен был быть концерт 24 февраля, но я заночевал в Одессе, потому что очень поздно уехал, и утром 24-го узнал, что началась война. Конечно, никуда не уехал. Отправился к своим родителям, они живут в Одессе. Первый день я занимался поиском дела, в котором смогу быть максимально полезным", - вспомнил артист.

Коля Серга признался, что за последние три месяца Родину стал любить еще больше.

"В первую очередь, что я готов отдать жизнь за свою страну, за те ценности, которые я вижу в ней, за украинцев, людей, потому что это и есть одна из ценностей – больших, очень важных для меня", - сказал артист.

Раньше у Коли была возможность остаться жить в США и развивать свою карьеру там. Кроме того, он много путешествовал и повидал немало стран. Однако сейчас пришло четкое осознание того, где он на самом деле хотел бы жить.

"Сейчас, когда началась война, я понял, что даже никогда никуда не хочу путешествовать, даже ехать в отпуск, хочу проводить его здесь, в Украине. Поэтому я считаю, что это самое главное, что я нашел за это время", - резюмировал музыкант.

Напомним, ранее стало известно, кого украинские артисты потеряли на войне.

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