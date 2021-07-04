Украинская певица Славия показала в Instagram откровенную фотографию.
Звезда отправилась на отдых, откуда и показывает красивые снимки. На одном из них Славия позировала в бассейне в раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. При этом девушка эротично выгнулась, чтобы добавить кадру большей пикантности.
"Пусть весь мир подождет, пока такая красотка загорает", "Спящая Афродита", "Счастливая и независимая", "Богиня", "Релакс", - пишут поклонники в комментариях.
Отметим, недавно стало известно о разводе Славии и Дзидзьо. Пара была вместе 20 лет, но вот как почти год они вместе не живут. При этом Славия неоднократно говорила о том, что о разводе с артистом узнала из СМИ.
Позже певица показала фото с другим мужчиной, который стоял к камере спиной. Фанаты заподозрили ее тогда в новом романе, но этим незнакомцем оказался брат Славии.
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