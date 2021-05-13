Украинская певица Slavia рассказала, что ее шокировало заявление Дзидзьо об их разводе, которое он сделал в программе "Светская жизнь".
Читайте такжеЖена "Позитива" подтвердила слухи об их разводе
Об этом она сказала в программе "Викриття".
"Это одна из причин, это еще раз подтвердило, что мы врозь. Семья - это "мы" для меня, и мы вместе должны обсуждать эти моменты. Я разочаровалась в семье, именно в нашей семье, потому что у меня по факту ее и так не было. Думаю, меня сейчас никто не сможет обвинить в том, что я не дождалась, не дотерпела, что-то недоработала. Ибо я сделала все что могу, моя совесть чиста", - заявила женщина.
При этом певица уверена, что Дзидзьо не оставит ее без копейки денег после официального развода. По словам Slavia, сейчас она живет в арендованной квартире и у нее есть авто марки Lexus.
"Я знаю, что он порядочный человек, знаю, что он меня не обидит", - уверена Ярослава.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Певец Дзидзьо и певица Славия разводятся после 20 лет вместе (видео)
- "Я сделала все, что могла": жена Дзидзьо впервые прокомментировала развод с певцом
- "Неприятно и больно": экс-жена Дзидзьо рассказала о его флирте с Цибульской
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram