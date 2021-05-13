Slavia рассказала, как узнала о разводе.

Украинская певица Slavia рассказала, что ее шокировало заявление Дзидзьо об их разводе, которое он сделал в программе "Светская жизнь".

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Об этом она сказала в программе "Викриття".

"Это одна из причин, это еще раз подтвердило, что мы врозь. Семья - это "мы" для меня, и мы вместе должны обсуждать эти моменты. Я разочаровалась в семье, именно в нашей семье, потому что у меня по факту ее и так не было. Думаю, меня сейчас никто не сможет обвинить в том, что я не дождалась, не дотерпела, что-то недоработала. Ибо я сделала все что могу, моя совесть чиста", - заявила женщина.

При этом певица уверена, что Дзидзьо не оставит ее без копейки денег после официального развода. По словам Slavia, сейчас она живет в арендованной квартире и у нее есть авто марки Lexus.

"Я знаю, что он порядочный человек, знаю, что он меня не обидит", - уверена Ярослава.

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Автор: Диана Могилевич