Славия показала снимок, на котором предстала с неизвестным мужчиной.

Украинская певица Славия после скандального расставания с Дзидзьо, кажется, долго не мучилась.

Девушка опубликовала в инста-сториз фотографию с другим мужчиной, который решил не поворачиваться лицом к камере.

Славия стояла за мужчиной и мило улыбалась. Такой снимок она сопроводила лаконичной подписью: "Родная душа". Также звезда поставила сердечко.

Напомним, Славия и Дзидзьо уже длительное время вместе не живут. По словам девушки, о разводе она с артистом она узнала из СМИ. Также стоит отметить, что пара была вместе аж 20 лет.

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Автор: Диана Могилевич