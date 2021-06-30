Певица показала фото / instagram.com/slavia_official
Украинская певица Славия после скандального расставания с Дзидзьо, кажется, долго не мучилась.
Девушка опубликовала в инста-сториз фотографию с другим мужчиной, который решил не поворачиваться лицом к камере.
Славия стояла за мужчиной и мило улыбалась. Такой снимок она сопроводила лаконичной подписью: "Родная душа". Также звезда поставила сердечко.
Напомним, Славия и Дзидзьо уже длительное время вместе не живут. По словам девушки, о разводе она с артистом она узнала из СМИ. Также стоит отметить, что пара была вместе аж 20 лет.
Певица показала фото / instagram.com/slavia_official
Вас также могут заинтересовать новости:
- Певец Дзидзьо и певица Славия разводятся после 20 лет вместе (видео)
- "Я сделала все, что могла": жена Дзидзьо впервые прокомментировала развод с певцом
- "Неприятно и больно": экс-жена Дзидзьо рассказала о его флирте с Цибульской
- "Я разочаровалась в семье": экс-жена Дзидзьо узнала о разводе из СМИ
- "Завыла на весь мир": Дзидзьо намекнул на ложь жены, с которой разводится
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram