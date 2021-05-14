Николь Потуральски удивила поклонников настолько откровенным фото.

Известная модель Николь Потуральски показала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она предстала в одних лишь трусиках на берегу океана. При этом бюстгальтер она решила не надевать, а лишь прикрыла грудь рукой. Кроме того, Николь позировала, лежа на животе. Тем самым она сверкнула ягодицами.

"Вау", "Роскошная женщина", "Ты невероятная", - засыпали комплиментами Николь фанаты.

Кто такая Николь Потуральски:

Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри

Еще в детстве она мечтала о звездной карьере

В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели

В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа

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Автор: Диана Могилевич