Санта Димопулос пожаловалась на то, что по утрам сильно отекает.

Украинская певица, победительница шоу "Танцы со звездами-2020", экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос в инста-сториз рассказала, что последнее время сильно отекает по утрам.

"Последние пару недель сильно отекаю по утрам. Не могу понять почему. Может у кого-то есть толковый врач", - говорит Санта.

В кадре Димопулос прямо в машине делала массаж лица скребком Гуаша, чтобы убрать оттеки и разгладить кожу. Кроме того, девушка показалась на видео без макияжа, продемонстрировав чистую кожу.

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В декабре 2011 года Димопулос стала солисткой группы "ВИА Гра", в которой заняла место Надежды Мейхер, которая ушла из коллектива из-за беременности.

В 2020 году Санта приняла участие в проекте "Танцы со звездами" на 1+1 с партнером Максом Леоновым. Пара заняла первое место.

Что касается личной жизни, то 29 октября 2008 певица родила сына Даниэля от Андрея Джеджулы, с которым разошлась в 2010 года. В 2015 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, а 14 сентября 2019 - родила от него дочь Софию.

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Автор: Диана Могилевич