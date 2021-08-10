Ани Лорак рассказывала, что поддерживает хорошие отношения с ним ради дочери.

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак опубликовал новое фото со своей девушкой Лилией.

Судя по его stories в Instagram, они вместе отдыхали на свадьбе своих друзей в Львове.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу запостил фотографию, на которой они вместе. Пара улыбается в камеру. Лилия также опубликовала stories с этого праздника.

Известно, что Лилия живет в столице Украины, работает визажистом. Также у нее есть ребенок от предыдущих отношений. С Муратом она начала встречаться в 2020 году.

Читайте такжеЛюбовь прошла, завяли помидоры: самые грязные измены в истории шоу-бизнесаРанее Ани Лорак говорила о том, что поддерживает хорошие отношения с Муратом ради дочери Софии. И это несмотря на то, что он ей изменил.

В апреле Ани Лорак заподозрили в воссоединении с экс-мужем.

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Автор: Людмила Жерновская