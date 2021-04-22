Певица восхитила сеть / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак несколько раз была замечена в компании своего экс-супруга Мурата Налчаджиоглу.
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Об этом сообщает KyivLive.
Недавно Лорак говорила о том, что поддерживает хорошие отношения с Муратом ради дочери Софии. И это несмотря на то, что он ей изменил.
Также журналисты узнали, что певица общается с экс-супругом ради своей концертной деятельности. Мол, Мурат организовывает концерты в турецких люксовых отелях. На этот год запланировано 35 концертов.
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