Певицу несколько раз замечали в компании Мурата Налчаджиоглу.

Опальная певица Ани Лорак несколько раз была замечена в компании своего экс-супруга Мурата Налчаджиоглу.

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Об этом сообщает KyivLive.

Недавно Лорак говорила о том, что поддерживает хорошие отношения с Муратом ради дочери Софии. И это несмотря на то, что он ей изменил.

Также журналисты узнали, что певица общается с экс-супругом ради своей концертной деятельности. Мол, Мурат организовывает концерты в турецких люксовых отелях. На этот год запланировано 35 концертов.

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Автор: Диана Могилевич