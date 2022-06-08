Сейчас она документирует преступления РФ против Украины и записывает интервью с военнослужащими.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель после 24 февраля потеряла все источники дохода. Сейчас она занимается тем, что ей больше всего по душе - журналистикой. Записывая интервью с военнослужащими, она помогает документировать преступления РФ против Украины. Детальнее об этом Мендель рассказала в интервью ЖВЛ.

"С началом войны я потеряла все доходы, как и много украинцев. Мне пришлось все менять. Но мы сейчас занимаемся тем, что может действительно помочь. Например, Павел (муж Юлии, - ред) координирует один из самых крупных хабов гуманитарной помощи, и нам даже удалось доставить помощь на оккупированные территории. Когда ты видишь фидбек, это дает надежду", - рассказала Мендель.

Юлия рассказала, что очень тяжело переживает все новости, в том числе и физически. Она вспомнила, как перед интервью с солдатом, который потерял руку, у нее очень болела рука.

Напомним, 4 июня Юлия Мендель вышла замуж. Ее избранником стал бывший заместитель министра экономики, 36-летний политик Павел Кухта.

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