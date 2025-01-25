Евгения решила поделиться подробностями романа с артистом.

Бывшая девушка украинского певца Laud, настоящее имя которого Владислав Каращук, впервые рассказала об их 3-летних отношениях.

Недавно Евгения опубликовала видео в ТікТок, в котором поделилась подробностями романа с артистом. По ее словам, они познакомились в 2021 году в Instagram. Тогда девушка не спешила рассказывать Владу, что у неее есть ребенок от предыдущих отношений.

"Я об этом не кричала всем, с кем я планирую переспать, потому что не видела в этом смысл. Мы начали иногда общаться, иногда видеться 1-2 раза в месяц. Когда я лежала с ним в постели и понимала, что развития этих встреч нет - я не думала о том, чтобы говорить, что у меня есть сын. Это не несет какой-то смысл в том формате, в котором мы общались", - отметила девушка.

За две недели до полномасштабного вторжения, по словам Евгении, Влад написал ей сообщение. В нем певец подчеркнул, что его не интересуют серьезные отношения и развития их романа не будет. Девушка согласилась и общение пары завершилось. Однако после начала войны они восстановили связь, постоянно поддерживали друг друга и встречались.

Но в августе прошлого года влюбленные решили завершить отношения. По словам Евгении, певец начал рассказывать в интервью, какой плохой она была, в то время, как изменял с другими девушками.

"Мне начали писать девушки, что он изменял мне все почти три года. Писали те, с кем у него были связи в 2022-2024 годах. Их было очень много. Я насчитала 25 историй. Для всех них у него была одна история, что была бывшая, с которой он разошелся (но мы не расходились в тот период, когда он с ними что-то имел). И она очень плохая, потому что скрывала ребенка. Всем им он давил на жалость".

Сейчас Евгения решила рассказать свою правду и подчеркнула, что всеми силами хочет забыть экс-возлюбленного.

"Я бы отдала душу дьяволу, чтобы больше не слышать его. Не слышать песни о нас, не слышать его по радио, не слышать его в такси, не видеть его в новостях, не слышать его в кафе, не слышать строки, посвященные мне. Я бы отдала жизнь, чтобы он перестал преследовать меня", - написала экс-девушка Laud.

К слову, сам певец пока не комментировал заявления бывшей возлюбленной.

Что известно о Laud

Певец участвовал в вокальном шоу "Голос страны", где прошел в финал. Также Владислав боролся за право представлять Украину на Национальном отборе на Евровидение в 2019 году. Среди известных треков Laud есть песни такие: "Вигадав", "Пробач", "Відчуваю", "У цю ніч" и многие другие.

Напомним, ранее известная украинская актриса Елена Светличная прокомментировала развод с мужем спустя 10 лет брака.

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