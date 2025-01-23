Известная украинская актриса прокомментировала развод с мужем спустя 10 лет брака

Они больше не вместе, но остаются хорошими родителями для своих детей.

Недавно стало известно о том, что актриса Елена Светлицкая разводится со своим мужем после 10 лет брака. Они не устраивали драмы, не обвиняли друг друга в разрыве и не выносили грязное белье на показ.

В программе "ЖВЛ представляет" Светлицкая рассказала, что осталась с экс-супругом в хороших отношениях. Она добавила, что они уже подали заявление на развод, сейчас они ждут официального документа.

Также Светлицкая рассказала, что ее экс-супруг очень хороший отец для их двоих дочерей.

"Он очень любящий отец. Я считаю, что он самый лучший папа для детей. Такого мужчину еще попробуй поискать. Детям ничего объяснять не пришлось. Всё хорошо", – сказала Елена.

Напомним, актриса более 10 лет состояла в браке с Николаем Светлицким. 13 января этого года знаменитость подтвердила слухи о разводе.

"Мы больше не вместе! Уже давно мы перестали существовать как пара. Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности... Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших детей и идеальными бывшими. Потому что никакой грязи, хайпа и интриг здесь не будет", - написала Светлицкая.

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