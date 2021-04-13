Кухар показала соблазнительное фото / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на сказочной Шри-Ланке.
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Звезда позирует в бассейне на фоне экзотических пальм. Кухар предстала в раздельном купальнике и солнцезащитных очках. На еще одном фото балерина уже лежит на краю бассейна и демонстрирует свою точеную фигуру.
"Невероятно красиво", "Афродита", "Звезда", "Шикарная девушка", - написали поклонники.
Кухар показала соблазнительное фото / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Кухар показала соблазнительное фото / instagram.com/ekaterinakukhar_official
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