Балерина отдыхает на Шри-Ланке.

Балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на сказочной Шри-Ланке.

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Звезда позирует в бассейне на фоне экзотических пальм. Кухар предстала в раздельном купальнике и солнцезащитных очках. На еще одном фото балерина уже лежит на краю бассейна и демонстрирует свою точеную фигуру.

"Невероятно красиво", "Афродита", "Звезда", "Шикарная девушка", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич