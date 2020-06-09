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Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы актер Ефремов был мертвецки пьян - ему грозит 12 лет колонии

10:07, 09 июня 2020
Звезды
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В крови Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле / скриншот

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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"При продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения", - говорится в сообщении. 

Теперь уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. 

Актеру грозит 7 лет тюрьмы

Видео: Москва 24

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Теги: #актер#Михаил Ефремов