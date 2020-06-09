Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы актер Ефремов был мертвецки пьян - ему грозит 12 лет колонии

Уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.

В крови российского актера Михаила Ефремова, устроившего вчера ДТП в Москве, обнаружили алкоголь.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Читайте такжеПострадавший в жуткой аварии с российским актером Ефремовым водитель умер

"При продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения", - говорится в сообщении.

Теперь уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Актеру грозит 7 лет тюрьмы.

Видео: Москва 24

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram