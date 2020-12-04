Оскароносный голливудский актер Эдриен Броуди поделился с фанатами снимком.
Читайте такжеТак он выглядел 20 лет назад: оскароносный Эдриен Броуди показал архивный снимокВ своем Инстаграм актер выложил снимок, на котором позирует на яхте.
На фото на Броуди не видно одежды - до пояса он раздет.
"Капитан Броуди", - подписал снимок актер.
Поклонники Броуди пришли в восторг от этого снимка.
"Если бы у меня был такой капитан, я бы садился в лодку каждый день", - написал один из фанатов.
Кто такой Эдриен Броуди
Эдриен Броуди родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке. Актер снялся более чем в 40 фильмах. Он стал самым молодым лауреатом награды Американской академии «Оскар» в категории «Лучший актер главной роли», получивший ее в 29 лет в 2003 году, а также второй американский актер в истории (после Кристофера Ламберта), удостоенный премии «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль». Всемирную известность получил после роли польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана в фильме Романа Полански «Пианист».
Наиболее известные кинокартины с участием Броуди: «Тонкая красная линия» (1998), «Пианист» (2002), «Таинственный лес» (2004), «Пиджак» (2005), «Кинг-Конг» (2005) и телесериал «Острые козырьки». Также выступал в качестве продюсера в фильмах «Химера», «Джалло» и «Курьер».
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