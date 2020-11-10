Эдриен Броуди ("Пианист") и Вера Фармига ("Мне бы в небо") снимутся в мистическом триллере под названием "Саламандра живет дважды".
Читайте такжеНазвана дата выхода фильма "Французский диспетчер" со звездным актерским составомПроизводство картины планируется начать весной 2021 года.
Сценаристом проекта станет Тоби Харвард, а режиссером – Ант Тимпсон.
Сюжет будущей картины повествует о загадочном мужчине, потерявшем память (Броуди). Героя обнаружат на берегу удаленного острова с пуленепробиваемым портфелем в руках. Спасителями мужчины станут женщина (Фармига) с дочерью. Другие детали сюжета пока не раскрываются, как и дата выхода, передает 112.ua со ссылкой на Variety.
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