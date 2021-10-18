Оказалось, никто не выгоняет экс-супругу певца из квартиры, ей предложили выгодный договор, но она отказывается жить за свои деньги.

Скандал вокруг бывшей жены певца Виктора Павлика и квартиры, из которой ее якобы выселяют, получил новые подробности. Екатерина Репяхова, нынешняя избранница артиста, расставила все точки над "і".

На своей странице в Instagram Репяхова провела прямой эфир и рассказала, что бывшая жена Павлика выставила ситуацию с квартирой в искаженном свете.

Нынешняя жена Павлика решила ответить на заявление его бывшей супруги Ларисы Созаевой о том, что ее "выселяют". Оказалось, экс-избранница артиста живет в квартире, за которую певец до сих пор выплачивает кредит. Павлик приобретал эту недвижимость еще будучи в браке с Созаевой, тогда еще был жив их сын Павел (7 августа 2020 года юноша скончался из-за онкологии).

Когда ребенок Павлика и Созаевой умер, артист поступил благородно - он оставил бывшую жену в "кредитной" квартире и начал ей финансово помогать. Прошел целый год, а певец до сих пор оплачивал коммунальные услуги за свою экс-избранницу и даже привозил ей еду. Обо всем этом знала его нынешняя жена Репяхова, она не выступала против этого и сама старалась поддерживать Созаеву.

Читайте такжеЖена Виктора Павлика умилила "ангельской" фотосессией своего сынаОднако сейчас ситуация изменилась. Репяхова и Павлик понимают, что они не смогут пожизненно содержать Созаеву и платить за квартиру огромные деньги. Артист и его молодая жена снимают жилье, а его бывшая жена живет в многокомнатной квартире, не желая обеспечивать себя самостоятельно.

"Виктор Франкович все эти годы выплачивает сумасшедший кредит, который он взял на 18 лет, когда курс был 8 гривень за доллар, а сейчас уже 26-27 (грн за один доллар). Это очень большие деньги, он уже 500 тысяч долларов выплатил, при том, что квартира стоит 200 и ему нужно выплатить 200. Квартира большая, 4 или 5-комнатная. Когда у них была семья в полном составе – это логично было, сейчас Лариса осталась одна…" - рассказала Репяхова.

Сейчас Павлик вынужден каждый месяц платить 50 тысяч долларов за кредит на квартиру. Из этой суммы лишь половину составляет оплата самой недвижимости, оставшаяся часть идет в качестве оплаты за проценты. Поэтому певец и его нынешняя жена предложили Созаевой сделку - квартиру продают, а сама бывшая избранница получает 100 тысяч долларов.

"Если мы дальше будем выплачивать этот кредит, то мы должны отдать около 200 тысяч долларов, если же мы закрываем сегодня этот кредит – мы отдаем 88 тысяч", - отметила Репяхова.

Экс-супруга Павлика такое предложение отвергла. Она не хочет съезжать из квартиры, но и платить за нее она не может. Вместо этого Созаева требует помощи и не хочет отпускать бывшего мужа.

Читайте такжеЖена Павлика рассказала, что старшие дети мужа до сих пор не познакомились с их сыномРепяхова утверждает, что бывшая жена Павлика демонстрирует "ноль благодарности" и пытается "хайповать" на имени артиста.

Даже в описании своей страницы в Instagram она написала, что является экс-избранницей артиста.

Скандал между Виктором Павликом и его бывшей женой - что известно

18 октября бывшая жена Павлика на своей страничке в Facebook рассказала, что очень быстро похудела. А виной тому поведение ее экс-супруга. По ее словам, артист выгоняет ее из квартиры.

Виктор Павлик: личная жизнь

Первый раз он вступил в брак в 18 лет. Тогда его женой стала девушка Лида, с которой у них родился сын Александр. После развода с Лидой артист познакомился с девушкой из Узбекистана Светланой. У них родилась дочь Кристина.

В третьем браке с Ларисой у Павлика родился сын Павел, который в 2020 году умер от рака. В 2020 году артист женился в четвертый раз. Его избранницей стала Екатерина, которая недавно родила ему сына Михаила.

Автор: Полина Кузенко