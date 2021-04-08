Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Известная фитнес-модель Эбби Довс опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она предстала в трусиках кислотного оттенка и кроп-топе с длинным рукавом. При чем она решила его не застегивать, а выставить свою грудь на всеобщее обозрение.
Стоит отметить, что поклонникам нравится такая открытость Довс. За несколько часов снимок набрал более 63 тысяч лайков.
"Малышка", "Топ", "Сладенькая", - пишут фанаты.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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