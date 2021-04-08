Эбби Довс вновь порадовала поклонников сочным фото.

Известная фитнес-модель Эбби Довс опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеЭпатажная Карди Би снялась для мужского глянца

На снимке она предстала в трусиках кислотного оттенка и кроп-топе с длинным рукавом. При чем она решила его не застегивать, а выставить свою грудь на всеобщее обозрение.

Стоит отметить, что поклонникам нравится такая открытость Довс. За несколько часов снимок набрал более 63 тысяч лайков.

"Малышка", "Топ", "Сладенькая", - пишут фанаты.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич