Об артисте нынче мало известно.

Певица Оля Цибульская рассказала, куда "исчез" артист Дзидзьо. В последние недели о нем мало что слышно. Цибульская решила успокоить фанатов и сообщила, чем сейчас занимается ее кум.

По словам певицы, DZIDZIO никуда не исчезал. Она общается с артистом и знает, что он делает. В новом сюжете "ЖВЛ" Цибульская защитила Дзидзьо.

"Он звонил мне на прошлой неделе. Спрашивал, как у меня дела, что у меня хорошего, что у меня нового. Тоже гастролирует, собирает средства, помогает Украине и очень-очень ждет победы", - сообщила певица.

Также она рассказала, что некоторые мужчины только много говорят, и мало делают. А некоторые молчат, однако не прекращают делать добрые дела. Именно таким мужчиной, считает Цибульская, является Дзидзьо.

"Столько мужчин трындичит в шоу-бизнесе, должны быть те, которые молча делают свое дело и все. Поэтому, мне кажется, что важнее не то, что человек говорит, а то, что человек делает", - отметила звезда.

Кто такой ДЗИДЗИО

Певец Дзидзьо (настоящее имя - Михаил Хома) родился во Львовской области, ему 39 лет. Артист является фронтменом и основателем группы DZIDZIO, которая известна своими хитами "Я і Сара", "Павук", "Каділак" и другими. В начале полномасштабной войны РФ против Украины певец, вместе с Александром Пономаревым, Тарасом Тополей и другими артистами, записал трек "Україна переможе", который стал "вирусным".

Артист выступает против российской агрессии. Он осуждает полномасштабную войну, которую РФ развязала в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: