Артист рассказал о своей личной жизни.

Украинский артист Дзидзьо, который недавно заявил о разводе с певицей Славией, впервые рассказал о своей личной жизни.

Так, Дзидзьо 20 лет состоял в отношениях со Славией, но вот уже как год они вместе не живут. На почве новостей об их разводе, появились домыслы о том, что у Дзизьо новая любовь. Кстати, ему неоднократно приписывали роман с коллегой по цеху Олей Цибульской, но они опровергли эту информацию.

"У меня сейчас нет времени на это (отношения, - УНИАН), у меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю, ложусь спать в 2 часа, встаю в 6", - сказал звезда в программе "Светская жизнь".

Также Дзидзьо рассказал, какой должна быть девушка, чтобы он вновь решился на отношения.

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"Милая, сердцу моему милая. Я думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной", - отметил исполнитель.

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Автор: Диана Могилевич