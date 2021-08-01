Украинский артист Дзидзьо, который недавно заявил о разводе с певицей Славией, впервые рассказал о своей личной жизни.
Так, Дзидзьо 20 лет состоял в отношениях со Славией, но вот уже как год они вместе не живут. На почве новостей об их разводе, появились домыслы о том, что у Дзизьо новая любовь. Кстати, ему неоднократно приписывали роман с коллегой по цеху Олей Цибульской, но они опровергли эту информацию.
"У меня сейчас нет времени на это (отношения, - УНИАН), у меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю, ложусь спать в 2 часа, встаю в 6", - сказал звезда в программе "Светская жизнь".
Также Дзидзьо рассказал, какой должна быть девушка, чтобы он вновь решился на отношения.
Читайте также"Урод": Тина Кароль грубо ответила на критику от известного режиссера
"Милая, сердцу моему милая. Я думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной", - отметил исполнитель.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Стало известно, с кем "зажигала" экс-жена Дзидзьо после их скандального развода
- Экс-жена Дзидзьо в бикини эротично выгнулась в бассейне
- Экс-жена Дзидзьо в микротрусиках сверкнула аппетитными ягодицами
- Бывшая Дзидзьо в мини-шортиках и топе похвасталась фигурой
- Дзидзьо после развода засветился в компании известной блондинки