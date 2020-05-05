Британский Vogue снял для обложки знаменитую актрису - и это его самая старая модель

85-летняя звезда стала самым пожилым человеком, который появится на обложке издания.

Июньский номер британской версии журнала Vogue выйдет с оскароносной актрисой Джуди Денч на обложке - 85-летняя звезда стала самым пожилым человеком, который появится на обложке издания.

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Об этом сообщил главный редактор British Vogue Эдвард Энинфул в своем Instagram. Для Денч это первое появление на обложке издания.

«Не могу сказать, насколько я рад, что Дэйм Джуди Денч, непревзойденная королева сцены и экрана, впервые появится на обложке Vogue в 85-летнем возрасте», — говорится в заметке Энинфула.

На обложку вынесли слова Денч о ситуации с коронавирусом в мире: «Если из этого (ситуации с коронавируса — ред.) выйдет много доброты, то это будет в плюс».