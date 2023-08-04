Американский актер и музыкант Джонни Депп недавно дал концерт в Гамбурге, во время которого поддержал Украину.
Его безумная фанатка и художница из Украины Ирина Федоренко побывала на концерте и уже успела поделиться своими впечатлениями. Она рассказала, что перед началом мероприятия ей удалось немного пообщаться с Деппом о ее родной Украине.
А после того, как на сцену вышла его группа Hollywood Vampires, большой экран начал подсвечиваться сине-желтым - цвета украинского флага.
"Перед концертом мы говорили об Украине и во время шоу Hollywood Vampires на сцене появился наш флаг", - написала Ирина на своей странице в Instagram.
Скандал вокруг Джонни Деппа
Недавно росСМИ начали распространять информацию, что Джонни Депп планирует приехать в Россию, чтобы сняться к клипе одной малоизвестной группы. Также они поделились его видеообращением к россиянам, в котором он говорит, что они скоро встретятся.
Однако менеджер артиста опроверг эту информацию. Он сообщил, что Донни не планировал визит в страну-агрессора, а то видео было снято для релиза фильма "Фаворитка".