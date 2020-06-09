Украинская Анджелина Джоли: обнаженная Воржева соблазнила поклонников томным взглядом (фото)

Татьяна Воржева позировала обнаженной.

Участница "Фабрики звезд - 3" Татьяна Воржева всколыхнула сеть новым откровенным фото.

Читайте такжеСемейное счастье: Джамала показала нежные снимки с мужем и маленьким сыном

Украинская Анджелина Джоли, как ее называют поклонники, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото.

На снимке Воржева позирует обнаженной и бросает на зрителя томный взгляд через плечо. Знаменитость украшают лишь роскошные длинные волосы и сережка в ухе.

Свой образ Воржева дополнила выразительным мейкапом: губы она выделила ярко-красной помадой, а глаза - золотисто-коричневыми тенями.

Как сообщал УНИАН, сегодня солистка The Hardkiss удивила необычным макияжем. Певица показалась подписчикам с губами синего цвета.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram