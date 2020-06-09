Украинская Анджелина Джоли: обнаженная Воржева соблазнила поклонников томным взглядом (фото)
23:00, 09 июня 2020Звезды
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Татьяна Воржева позировала обнаженной.
Татьяна Воржева / фото instagram.com/vorzheva
Участница "Фабрики звезд - 3" Татьяна Воржева всколыхнула сеть новым откровенным фото.
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Украинская Анджелина Джоли, как ее называют поклонники, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото.
На снимке Воржева позирует обнаженной и бросает на зрителя томный взгляд через плечо. Знаменитость украшают лишь роскошные длинные волосы и сережка в ухе.
Свой образ Воржева дополнила выразительным мейкапом: губы она выделила ярко-красной помадой, а глаза - золотисто-коричневыми тенями.
Как сообщал УНИАН, сегодня солистка The Hardkiss удивила необычным макияжем. Певица показалась подписчикам с губами синего цвета.
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