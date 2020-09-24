Известная супермодель Джиджи Хадид впервые стала матерью. Звезда родила дочь.
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Супруг модели Зейн Малик написал в Instagram, что малышка родилась красивой и здоровой.
"Наша малышка с нами, красивая и здоровая. Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, горжусь тем, что называю ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе", - написал новоиспеченный отец.
Сама Джиджи была не настолько многословной. Она написала, что девочка уже изменила их мир. Она уже влюблена в малышку.
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